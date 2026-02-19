Drone per spiare l’ex si schianta sulla finestra di casa di lei: arrestato

Napoli. Sembra non esserci mai fine al disagio di chi non si rassegna alla fine di una relazione.

A San Giovanni a Teduccio, un ventottenne ha fatto decollare un drone, per spiare l’ex compagna, piazzandolo davanti alla finestra di lei.

Probabilmente, a causa del vento, o forse di un uccello di passaggio, il drone ha impattato direttamente sulla finestra della vittima che, terrorizzata, ha chiamato il 112.

I Carabinieri della stazione di San Giovanni a Teduccio, dopo aver sequestrato il velivolo, hanno potuto riscontrare chiaramente, dalle immagini riprese e registrate sul dispositivo, che il colpevole fosse l’ex della donna, poiché era ripreso in primo piano prima di fare decollare il drone.

Pur essendo scappato a gambe levate al momento dell’incidente del dronedunque, il “furbo” giovane ha lasciato traccia e prove nel velivolo ed è stato arrestato in flagranza differita per atti persecutori.