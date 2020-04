Due 37enni di San Nicola la Strada e di Caserta sorpresi in strada dai”Falchi” senza giustificazione alcuna

SAN NICOLA LA STRADA – Nonostante l’emergenza pandemica da COVID-19 abbia imposto a tutti i cittadini misure restrittive al fine di contrastare la diffusione del virus, due persone sono state trovate in strada senza alcuna giustificazione ed in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

I due, entrambi di 37 anni, sono stati rintracciati e sottoposti a controlli di rito dagli uomini della Questura di Caserta facenti parte della Sezione “Falchi”. Uno di loro è M.E., residente in San Nicola la Strada, mentre l’altro, C.A., è di Caserta.

I Falchi della Polizia sono in campo a supporto dei servizi predisposti dalla Questura di Caserta per il contrasto alla diffusione dello spaccio di stupefacenti e per verificare che i cittadini rispettino le norme previste dal Governo per evitare la diffusione del virus.

I due sono stati sanzionati per non aver ottemperato alle attuali disposizioni in materia di prevenzione dal COVID-19 e verranno anche segnalati alla ASL ed alla Prefettura.