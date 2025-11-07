Due bambini travolti da auto in città, in poche ore

Un ragazzo di 12 anni è stato investito da un furgone nella zona sud della città di Milano, mentre attraversava la strada. L’impatto, avvenuto intorno alle 17:30 di ieri, lo ha sbalzato per alcuni metri. All’arrivo dei soccorritori, il minore era privo di conoscenza. Le sue condizioni sono state giudicate gravissime. È stato quindi trasportato in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, centro specializzato per i traumi più complessi.

Il conducente si è fermato a prestare soccorso

Alla guida del furgone c’era un giovane di 21 anni, risultato negativo ai test su alcol e droga. Secondo una prima ricostruzione, il dodicenne sarebbe sbucato all’improvviso mentre il mezzo procedeva normalmente. L’autista non avrebbe fatto in tempo a frenare. La Polizia Locale ha effettuato tutti i rilievi per chiarire la dinamica e accertare se il ragazzo stesse attraversando sulle strisce pedonali o in un punto non consentito.

Altro investimento

Poco dopo, un secondo incidente ha coinvolto un bambino di 9 anni, colpito da un’auto pirata in piazza Durante, sempre a Milano. In questo caso le conseguenze sono state meno gravi, ma l’episodio ha riacceso l’allarme sulla sicurezza dei più piccoli nelle aree urbane.

Sicurezza stradale sotto osservazione

Due incidenti in poche ore, entrambi con vittime giovanissime, riportano l’attenzione sulla necessità di un controllo più rigoroso del traffico cittadino e sull’importanza dell’educazione stradale. Milano, come molte altre grandi città, continua a confrontarsi con il tema della sicurezza dei pedoni, specie dei bambini.