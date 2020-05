Potrebbe essere in Italia il futuro di Lazar Samardzic, il giocatore che già piace a molte squadre europee nonostante i suoi 18 anni. In Italia pare che Milan e Juventus abbiano puntato il mirino su questo ragazzo, ma attenzione perché il giovane piace anche in Spagna. Potrebbe essere qui lui il colpo della prossima estate? Questo ancora non possiamo dirlo con certezza, ma una cosa è sicura sentiremo molto parlare di questo ragazzo.