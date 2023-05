Due finali all’orizzonte per le formazioni giovanili della JuveCaserta 2021, a testimonianza del grande lavoro svolto a tutti i livelli da parte della società del patron Francesco Farinaro.

Appuntamento per domenica 21 maggio con palla a due alle ore 19 al Palasport Angioni-Caliendo di Maddaloni, dove la formazione under 17 gold si giocherà il titolo regionale campano opposta al Basketorre 2009. Percorso netto finora in stagione per la truppa di coach Fabio Mezzullo, dell’assistente Mario Simeoli, e del preparatore atletico Daniele Russo. Un lavoro di intesa che ha prodotto finora 32 vittorie in altrettanti incontri in stagione regolare, a cui si aggiunge il referto rosa nelle fasi ad eliminazione. Accompagnati dai Dirigenti Laura Felicetti, Ciro Vitalone e Gabriele Mezzacapo, i bianconeri proveranno a concludere l’opera e ad alzare il trofeo. Questo il roster dell’under 17 gold che scenderà domenica sul parquet: Jacopo Clemente (Capitano), Massa Lorenzo, Biccardi Christian, Iannotta Andrea, Iannotta Antonio, Formato Antonio, Esposito Michele, Sassone Andrea, Caricchia Davide, Tartaro Francesco, Petrella Domenico, Sapio Carlo Emilio Giacinto.

Sempre domenica 21 maggio, con palla a due alle ore 17 presso il PalaGalvani di Angri, la under 15 giocherà la sua finale per il titolo regionale dovendo fronteggiare il derby contro il Città di Caserta. Percorso netto fin qui anche per la formazione guidata da coach Ciro Dell’Imperio e dall’assistente Giovanni Pani, con Daniele Russo preparatore atletico del gruppo. In stagione regolare la truppa bianconera ha ottenuto 14 successi in altrettante gare giocate, superando poi Sorrento con un netto 2-0 nei quarti playoff. Nella semifinale dello scorso weekend, proprio sul parquet di Angri, i bianconeri si sono imposti per 57-65, mentre il Città di Caserta ha avuto ragione del MiniandBasket col punteggio di 43-40. Accompagnati dai dirigenti Renato Lizzi, Raimondo Pani, Stefano Tizzano, i giovanissimi bianconeri cercheranno di portare a termine con un successo il percorso di crescita che hanno mostrato per tutto l’arco della stagione. Questo il gruppo dell’under 15 tra cui i tecnici sceglieranno il roster che scenderà domenica sul parquet: Antonelli Andrea, Caiazzo Gianluigi, Canovaro Giorgio, Coppola Carlo, Dell’Erba Felix Alexander, Di Petrillo Giuseppe, Grieco Antonio, Kraiewski Cristian, Liguori Leonardo, Liguoro Davide, Lizzi Andrea, Pagano Francesco, Pani Andrea, Pietroluongo Giuseppe, Pietroluongo Luca, Riccio Giuseppe Angelo, Russo Andrea, Silenziario Simone, Tizzano Alessandro, Zona Ubaldo.

Non si ferma qui la febbrile attività del settore giovanile bianconero, impegnato nelle fasi conclusive della stagione sia per quanto riguarda la categoria under 13 che per quella esordienti. Attenzione anche ai più piccoli con il lavoro di Lidia Tomasiello con il centro per il minibasket.