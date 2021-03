Due fratelli scappano ad un posto di blocco, si schiantano e vengono arrestati a Sessa Aurunca

SESSA AURUNCA – Si è conclusa con un violento schianto la vicenda che ha visto protagonisti due fratelli. K.S. 24enne e D.S. 27enne, alla vista di un posto di blocco dei carabinieri, non si sono fermati all’indicazione degli agenti e hanno cercato di dileguarsi scappando ad alta velocità. I due fratelli nel tentativo di seminare gli agenti, a causa della velocità, hanno perso il controllo della macchina e si sono schiantati contro una parete in una frazione di Sessa Aurunca.

Immediatamente raggiunti dai carabinieri i due fratelli sono stati arrestati in quanto, dopo una accurata perquisizione, sono stati trovati in possesso di alcune dosi di cocaina e presumibilmente il motivo della loro fuga è stato quello di scampare ai controlli degli uomini dell’Arma.