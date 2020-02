Due giovani, di cui un minorenne, arrestati per furto in abitazione in San Felice a Cancello

SAN FELICE A CANCELLO – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Maddaloni, in San Felice a Cancello (CE), unitamente a quelli della stazione di Santa Maria a Vico (CE), nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati predatori, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per furto in abitazione, di C. D. cl. 2000, e di un suo complice minore, entrambi residenti a San Felice a Cancello.

I due giovani, previa effrazione della porta del balcone sito al primo piano dell’abitazione, si sono introdotti all’interno, asportando vari monili in oro.

I militari dell’Arma, a seguito della segnalazione pervenuta al numero di pronto intervento “112”, hanno sorpreso i due mentre si accingevano a lasciare l’abitazione, bloccandoli e recuperando l’intera refurtiva, che è stata restituita alla legittima proprietaria.

Gli arrestati, sono stati rispettivamente, C.D. trattenuto presso camere di sicurezza dell’Arma, ed il minore accompagnato presso il centro di prima accoglienza di Napoli Colli Aminei, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.