Due nuovi arresti per spaccio alla Rotonda. Salgono così a 17 gli arresti dei Carabinieri dall’inizio dell’anno

SAN NICOLA LA STRADA – Mentre in Italia l’emergenza “Coronavirus” fa registrare numeri di contagiati, di decessi e di guariti, nella Città di San Nicola la Strada, nella più nota piazza di spaccio della Rotonda, si tiene il conteggio degli arrestati per detenzione e spaccio di droga effettuati dalla sola Compagnia dei Carabinieri di Marcianise, in collaborazione con la Stazione dei Carabinieri di San Nicola la Strada.

A tutt’oggi, lunedì 9 marzo 2020, con gli ultimi due arresti effettuati nelle ultime ore, il numero dei “pusher” tratti in arresto a partire dal 1° gennaio 2020 è arrivato a quota 17. Se il trend si mantiene costante, per il 31 dicembre 2020 l’Arma dei Carabinieri, da sola, potrebbe raggiungere la cifra un centinaio di arresti.

A questi vanno poi aggiunti quelli che saranno effettuati dalla Questura di Caserta che, ultimamente, si è dotata di un Nucleo dei cosiddetti “Falchi”.

Insomma, un primato di cui la Città di San Nicola la Strada non va assolutamente fiera. Tornado agli ultimi due arresti: in San Nicola la Strada, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile (N.O.R.M.) della Compagnia di Marcianise, nel corso di un servizio di controllo del territorio e finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, di S.B. cl. 1999, e M.S., cl. 1999, entrambi gambiani ed in Italia senza fissa dimora.

I militari dell’Arma hanno sorpreso i due nei pressi della locale Villetta Comunale della Rotonda, mentre cedevano una dose di hashish ad un occasionale acquirente. Le successive perquisizioni personali hanno permesso di rinvenire ulteriori 6 dosi di hashish del peso complessivo di gr. 8,00 circa, oltre alla somma di €125,00 ritenuta provento dell’attività illecita.

Gli arrestati sono stati, rispettivamente, S.B. trattenuto presso le camere di sicurezza dell’Arma, e M.S. accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.