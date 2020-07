Due piccole scrittrici in erba crescono seguendo le orme del padre

VITULAZIO – Il periodo del lockdown è stato duro per tutti, ma ancora di più per bambini e ragazzi. Le famiglie si sono chiuse tra le mura domestiche, al sicuro. Abbiamo cambiato tutti le nostre abitudini, le abbiamo stravolte: siamo rimasti a casa. Non è stato facile, ma è stato necessario per non contagiare e non essere contagiati, per vincere la guerra.

Cambiare repentinamente la vita davanti a un nemico pericoloso e invisibile può disorientare e spaventare, ma nessuno di noi ha avuto il tempo per pensare, lo abbiamo dovuto fare e subito. E in questo caos di emozioni, paura, stress servono punti fermi, servono appigli sicuri. Il nostro timone in questi lunghissimi mesi di quarantena per il coronavirus è stata la scuola a casa. In un appartamento condiviso da una famiglia di quattro persone, da soli o in compagnia: comunque “chiusi dentro”, i ragazzi e le ragazze non avevano nulla da fare e dovevano “inventarsi” qualcosa.

Così due sorelle, Maurizia, la più grande è studentessa della classe 2^ della Scuola Secondaria di primo grado di Vitulazio, ridente cittadina a pochi chilometri dalla Reggia di Caserta, e Rosa, la sorella più piccola che frequenta la 5^ classe della Scuola Primaria anch’essa in Vitulazio, hanno incominciato a scrivere, a mettere nero su bianco, durante appunto il lungo periodo di lock down i maggiori lavori scolastici fatti. Il papà, Salvatore, ha dato loro una mano a farlo pubblicare su Amazon/Mondadori store. Il libro: “HOME SCHOOL”, è possibile trovarlo su file multimediale al seguente link https://amzn.to/2BKaQHx .

“Home School” è un libro che racchiude i più importanti lavori scolastici (relazioni, riassunti, sintesi, disegni a mano), realizzati durante il periodo del lock-down del COVID-19 tra le mura della nostra “Home School”.

Si spazia dalla Religione, alla Scienze Motorie, all’Arte, alla Storia, alla Scienze, alla Tecnologia, alla Musica e alla Costituzione.

Questo lavoro ha loro permesso di studiare e approfondire meglio le materie oggetto di verifica di fine anno scolastico.

Maurizia IOVINELLA è una studentessa della 2^ classe della Scuola Secondaria di primo grado di Vitulazio, promossa alla 3^ classe. In ambito sportivo ha conseguito il 7° livello di Wing Chun raggiunto a novembre 2019 presso la A.S.D. White Tiger di Vitulazio (CE)/ Maka Martial Academy di Capua (CE).

Rosa IOVINELLA è una studentessa della 5^ classe della Scuola Primaria di Vitulazio, promossa alla 1^ classe della Scuola Secondaria di primo grado. In ambito sportivo ha conseguito il 3° livello di Wing Chun raggiunto a giugno 2019 presso la A.S.D. White Tiger di Vitulazio (CE)/ Maka Martial Academy di Capua (CE).

Entrambe sono le figlie del Dott. Salvatore IOVINELLA, autore del libro “La vita incomincia domani” Ed. 2019, Passerino Editore. Come dire: “buon sangue non mente”.