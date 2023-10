Due Sicilie: Quale Futuro? Due giornate di lavori, dedicate al rilancio del mezzogiorno.

Sabato 21 e domenica 22 ottobre 2023, Caserta, ospiterà una due giorni, che tratterà e affronterà diversi temi riguardanti il passato, ma soprattutto il futuro delle aree meridionali del paese, che grosso modo coincidono, con l’ex Regno Delle Due Sicilie. Non sarà una rievocazione nostalgica del passato, ma decisamente una costruttiva programmazione per il futuro delle Due Sicilie o se volete delle regioni del meridione d’Italia.

Le fila degli eventi, che si andranno a presentare sono tenute dai Comitati delle Due Sicilie, un’aggregazione di persone, studiose degli eventi, dei fatti, delle rappresaglie e del genocidio, che venne perpetrato ai danni dei cittadini dell’ex Regno borbonico, ma soprattutto individui pensanti, innamorati del bistrattato SUD dell’italica penisola. Durante la due giorni casertana si svolgeranno i lavori del VII congresso dei Comitati delle Due Sicilie, (sito ufficiale www.comitatiduesicilie.it).

L’evento inizierà nel primo pomeriggio della giornata di sabato, con l’accoglienza presso l’Hotel Pisani di Caserta, in viale Carlo III, gli aderenti all’Associazione, che proverranno da altre regioni prenderanno dimora e dove ritireranno le tessere di adesione dell’annualità in corso, in quell’occasione saranno accettate anche nuove iscrizioni.

Il pomeriggio proseguirà, con la discussione del libro proposto dalla referente calabrese dei Comitati, Cinzia Lamberti. Il libro, “34% La storia di una legge per il Sud, La questione meridionale a Bruxelles” scritto a quattro mani da Rosella Cerra e Roberto Longo, edito da, Città del Sole edizioni nel giugno 2023. Il dibattito, a cui saranno presenti gli autori, la dottoressa Cinzia Lamberti e che verranno moderati da Mario Bellotti, si svilupperà partendo dalla presa di coscienza, che per 150 anni, storici e politici ci hanno raccontato una versione alterata di quella che fu l’Unità d’Italia. Si proseguirà con l’analisi di quanti hanno deciso di fare qualcosa per cercare di risollevare la situazione in cui versa la propria terra.

Dopo la discussione del libro e successivamente al consumo del necessario sostentamento alimentare, presso un locale convenzionato, in centro città, gli aderenti e i simpatizzanti si recheranno presso il teatro del Buon Pastore in piazza Pitesti a Caserta. Nella sala verranno allietati da una succulenta serata canora del notissimo cantante Giuseppe Povia, vincitore del Festival di Sanremo 2006 col brano Vorrei avere il becco.

L’esibizione sarà possibile, grazie al contributo organizzativo ed economico offerto dagli aderenti dei Comitati delle Due Sicilie, dalla redazione di Belvedere News e da Formazione Subito, centro recupero anni scolastici.

La giornata di domenica 22 inizierà alle 8,30 con il convegno “Due Sicilie: Quale Futuro?” presso la sala riunioni del giornale online, Belvederenews, in via Calabria a Casagiove a due passi dalla reggia di Caserta.

Durante la mattinata prima di iniziare il simposio, interverranno, portando i loro saluti, Alessandro Caramiello, deputato 5 stelle, Salvatore Ronghi, leader di SUD in Movimento, Pierpaolo Izzo di Forza Italia, Riccardo Guarino di Rinnovamento partenopeo, Raffaele Colucci sindaco di Sirignano, Carlo Marino sindaco di Caserta, Giuseppe Vozza sindaco di Casagiove e i delegati referenti dei Comitati delle Due Sicilie

Durante la mattinata sarà possibile da parte degli aderenti e iscritti ai Comitati delle Due Sicilie, esprimere, le loro preferenze per l’elezione dei nuovi componenti del Direttivo nazionale, lo spoglio delle schede verrà effettuato al termine dei lavori.

Alle 11,30 altro momento di divulgazione storica, nella presentazione del libro di Ferdinando Ghidelli, “L’unità d’Italia a Caserta e dintorni” edito da graus Edizioni, che fa luce sul periodo storico a cavallo della unità italiana, dal 1860 al 1865, analizzandone avvenimenti storici, indagini e processi giudiziari, a carico degli autori di insurrezioni e saccheggi, del circondario di Caserta durante il periodo del brigantaggio. La presentazione del libro sarà discussa dall’autore, dalla professoressa Adele Vairo e verrà moderata da Carmine Posillipo referente campano uscente dei Comitati.

Al termine della discussione del libro verranno scrutinate le schede e saranno dichiarati gli eletti che formeranno il Direttivo Nazionale dei Comitati delle Due Sicilie e si faranno carico di proporre le linee guida del movimento per il prossimo triennio.