Due uomini litigano in pieno centro . Pronto l’intervento dei carabinieri

Nella decorsa notte, militari della sezione radiomobile della compagnia di Caserta, su segnalazione da parte di alcuni cittadini, sono intervenuti in largo amico strada tra corso Trieste e via Roma, per una lite tra due cittadini extracomunitari.

Prontamente giunti sul luogo gli uomini dell’ arma provvedevano ad identificare i due cittadini di nazionalità ucraina e marocchina. I due soggetti entrambi sotto l’effetto dell’alcool avevano litigato per futili motivi e addirittura usando cocci di bottiglie si erano feriti L’ uno e L’ altro su tutto il corpo.

Alla fine della loro identificazione il cittadino ucraino veniva trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Caserta, mentre il cittadino marocchino veniva medicato sul posto. Da accertamenti alla banca dati della forze dell’ordine il ragazzo marocchino di anni 40 E Y risultava già’ con precedenti a suo carico pendevano due ordini di carcerazione per reati inerente gli stupefacenti e estorsione. Dopo le formalità di rito il cittadino marocchino veniva tradotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.