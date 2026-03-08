Due uomini rimasti bloccati sul Monte Castello

Caserta 08 Marzo 2026

Questa mattina verso le ore 10:00 una squadra dei Vigili del Fuoco di Caserta, partita dalla sede centrale del Comando, è intervenuta in via Torre, nei pressi del Monte Castello nel comune di Castel Morrone, in seguito ad una chiamata di soccorso di due persone in difficoltà, ricevuta dalla sala operativa. I Vigili del Fuoco, insieme al personale del 118, sono riusciti a raggiungere sul costone del monte due uomini della zona rimasti bloccati dopo il ferimento di uno dei due, di circa 70 anni, in seguito ad una caduta tra le rocce. Una volta in cima e dopo aver stabilizzato il ferito, è stato necessario fare intervenire un elicottero del 118 per il successivo trasporto in un ospedale di Napoli per le cure del caso.