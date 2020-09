Duecento piante di marijuana sequestrate dalla polizia nel Casertano.

La Polizia di Stato di Caserta, al termine di servizi specifici servizi finalizzati al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, effettuati in particolare dal personale del Commissariato di Santa Maria Capua Vetere, ha sottoposto a sequestro 200 piante di marijuana, di altezza variabile tra i 50 e 200 cm, rinvenute in un appezzamento di terreno sito in Capua alla via Brezza nei pressi dell’argine del fiume Volturno.

La piantagione era stata realizzata all’interno di varie piazzole di terreno, opportunamente occultate da alta vegetazione, in modo da renderle non visibili dall’alto e difficilmente raggiungibili da terra. L’operazione è stata effettuata con la collaborazione dei poliziotti del Reparto volo della Polizia di Stato di Napoli.

L’attività d’indagine ha evitato che fosse immesso nel mercato del traffico di stupefacenti un ingentissimo quantitativo di sostanza che, venduta al dettaglio, avrebbe fruttato centinaia di migliaia di euro.