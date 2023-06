Duelli filosofici, il nuovo libro di Salvatore Grandone

È da poco uscito per i tipi della casa editrice Diarkos il testo di Salvatore Grandone “Duelli filosofici”, che presto recensirò. Anche con questo lavoro, come con il precedente testo “L’esercizio del pensiero”, l’autore mira a proporre una filosofia attraverso i concetti, avendo come modello l’insegnamento di Hadot e Bergson. Dal primo, come lo stesso autore ha affermato, è ripresa l’idea che la filosofia sia in primis esercizio di introspezione che conduce alla conversione dello sguardo sul mondo, mentre dal secondo si ricava l’esigenza che filosofare significhi affinare l’analisi e l’intuizione. Per Grandone introdurre alla filosofia significa introdurre al filosofare, onde evitare di ridurre la filosofia in pillole e cristallizzare in formule vuote il pensiero degli autori. Il testo è diviso in capitoletti, che trattano una serie di concetti attraverso analisi di testi e argomentazioni di tantissimi pensatori. In più, sono presenti una serie di originali e interessanti esercizi, che rendono il volume ideale per la preparazione degli allievi dei licei, che ogni ogni si cimentano con le Olimpiadi della filosofia e per introdurre, almeno per un’ora a settimana, una modalità differente di insegnare filosofia.

Dalla quarta di copertina

«La filosofia non è un tempio ma un cantiere».

(Georges Canguilhem)

La filosofia non è dissertare dalla cattedra sui libri dei grandi pensatori, o almeno non è questa la pratica che la definisce meglio, con maggiore pregnanza. La riflessione filosofica si nutre prima di tutto di un’“assiduità”, che consiste in un impegno costante a pensare diversamente, a mettersi in discussione. I concetti sono parte integrante di questa attività. Essi sono ponti che permettono di tessere legami di senso con gli altri; lenti che aiutano a scandagliare la nostra anima; martelli per distruggere i pregiudizi e scalpelli per creare nuove figure del pensiero. In Duelli filosofici sarai chiamato a riflettere e a prendere posizione su questioni che riguardano in modo costitutivo il nostro essere nel mondo.

La recensione a cura di Officina filosofica