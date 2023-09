Duomo di. Asserta. Festeggiamenti per il 125esimo anno dell’ incoronazione della Beata Vergine Maria

Caserta.Festeggiamenti e celebrazioni per il 125° dell’ Incoronazione della Beata Vergine Maria presso il Duomo di Caserta convoglieranno in un Concerto Solenne dello Stabat Mater di Pergolesi, sabato 16 Settembre alle ore 20 presso il Duomo di Caserta.

Il maestro Caterina Bernardo , fondatrice dell’Ensemble ” I Musici Campani” e direttore Artistico dell’ Evento , con il Patrocinio Morale del Comune di Caserta ed ingresso gratuito, grazie ad importanti sponsor che hanno sostenuto la Musica e l’ Arte sul territorio, presenterà con illustri musicisti campani quest’ opera straordinaria, alla quale molti compositori successivi si ispirarono. Ricordiamo che lo stesso Johann Sebastian Bach nel suo mottetto Tilge, Höchster, meine Sünden (BWV 1083) utilizzò la musica dello Stabat Mater di Pergolesi con piccole modifiche di strumentazione e portando l’Amen finale nel modo maggiore e la adattò al testo del Salmo 51. Joseph Eybler, amico di Mozart e maestro di cappella a Vienna, sostituì alcuni duetti ed ampliò l’orchestra in un suo riadattamento.

Un ringraziamento speciale va all’ Istituto Estetologico Ydra , di Maria Cennamo, ad ARCOBALENO S.r.l. per le sponsorizzazioni e alla Genovese Management per il contributo.