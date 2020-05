È di San Nicola la Strada il neo Presidente della Juve Caserta Nicola D’Andrea

SAN NICOLA LA STRADA – Nicola D’Andrea, imprenditore di San Nicola la Strada è, dallo scorso 25 maggio 2020, il nuovo amministratore della società, oggi denominata Sporting Club Juvecaserta, e subentra all’ex patron Raffaele Iavazzi, da anni al timone del club bianconero. D’Andrea è da tempo nel mondo dello sport: prima come ciclista di buon livello professionistico e poi come Presidente delle squadre maschili e femminili di calcio a 5 dello Spartak San Nicola. D’Andrea, da neo Presidente, ha intenzione di far giocare le sue squadre di calcetto al Palamaggiò, il tempio del basket casertano. L’imprenditore sannicolese è impegnato nel settore abbigliamento e pubblicitario, si occupa di management sportivo da anni e coordina una serie di sponsor. Nicola D’Andrea è nato a Caserta il 2 novembre 1983.

D’Andrea, dopo una carriera dilettantistica trascorsa tra Finauto, Promosport e G.S. Ginestra, Il Gabbiano, esordisce tra i professionisti nel 2007 con il Team Miche, e da subito si impone all’attenzione generale con un secondo ed un terzo posto in due tappe del Giro di Bulgaria. È professionista dal 2007 sino al 2010. Ha partecipato al Giro dell’Appennino nel 2007 (dorsale 73 del Team Miche), nel 2008 (dorsale 148 del Team Miche), nel 2010 (dorsale 204 della Meridiana Kamen Team). È salito sul podio, tra l’altro, nel 2006 nel Trofeo Petroli Firenze (terzo, alle spalle di Aristide Ratti e Francesco Reda), nel 2007 nel Tour of Bulgaria (terzo nella prima frazione della seconda tappa, Svilengrad-Stara Zagora, alle spalle di Ivaïlo Gabrovski e Evgeni Gerganov Balev, secondo nella settima tappa, Razgrad-Gabrovo, alle spalle di Mart Ojavee e davanti a Plamen Dimov).

Dopo un 2008 avaro di emozioni, l’anno successivo si trasferisce alla Meridiana, dove in due stagioni è riuscito a ritrovare condizione fisica e mentale con diversi piazzamenti di prestigio in Italia ed all’estero. Molti altri sono state le sue performance ma quella che è rimasta negli occhi e nelle menti degli appassionati di ciclismo risale al primo anno da professionista, quando fu autore di una magnifica impresa d’altri tempi nella corsa regina: la Milano-Sanremo del 2007 che presentò il percorso più duro degli ultimi 30 anni. Assieme ad altri tre ciclisti corse in testa per 255 km. La fuga più lunga di tutte le edizioni della “classicissima”.

Soltanto la sfortuna e la scarsa collaborazione dei compagni di fuga non consentirono a D’Andrea di giungere al traguardo e tentare la vittoria finale. Una volta lasciato il ciclismo Nicola D’Andrea si butta in una nuova impresa sportiva: il calcio a 5. Lo Spartak San Nicola nasce a giugno del 2013 da un’idea tra amici mentre sorbivano un caffè in un bar locale. Il gruppo comprendeva Felice D’Andrea, Antonio Scialla, Alessio Ciardiello, Domenico Cavallo e Giuseppe De Liso. Questi riescono a coinvolgere nell’iniziativa il giovane e rampante manager sannicolese, Nicola D’Andrea, fratello di Felice che accetta di buon grado di finanziare l’iniziativa.

Nicola D’Andrea, è notissimo agli sportivi sannicolesi per il suo trascorso da ciclista professionista. Nella sua lunga carriera ha ottenuto ottimi piazzamenti in gare di prestigio. Ora la sua impresa più ardua e titanica: riportare ai fasti di un tempo la Juve Caserta di basket che negli ultimi anni ha vissuto alterne vicende societarie che ne hanno offuscato il blasone, ma D’Andrea saprà farla risorgere come l’Araba Fenicia dalle sue ceneri. Ha in mente progetti molto ambiziosi che si potranno concretizzare solo con il grande entusiasmo degli sportivi casertani.