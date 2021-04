E’ Gianni Vitale .casertano doc , il coordinatore degli infermieri Covid al Sant’Orsola di Bologna

Caserta. La battaglia contro il Covid-19 continua incessantemente in tutto il Paese. In questo periodo è una vera e propria corsa contro il tempo per cercare di vaccinare , nel minor tempo possibile ,quante piu’ persone.

Tante volte si parla dell’ egregio lavoro che i medici ,da un anno e mezzo ,stanno portando avanti . Di meno si parla degli infermieri che invece tutti i giorni rischiano la loro vita per cercare di salvare quella degli altri.

Con enorme piacere abbiamo appreso e ritenuto degno di nota che il coordinatore degli infermieri del reparto Covid del Sant’Orsola di Bologna è un casertano doc . Gianni Vitale da noi contattato è stato molto concreto : Stiamo facendo un grande lavoro – ha dichiarato-, tutti i giorni “scendiamo in campo” cercando di stare vicino a tutti coloro i quali stanno combattendo contro questa maledetta pandemia. Voglio ringraziare gli instancabili infermieri del reparto Covid che dal primo giorno e oggi piu’ che mai sono in prima linea per combattere il Virus”.