E’ MORTO CARLO ROBERTO SCIASCIA. CRITICO D’ ARTE ,GIà PRESIDENTE DELLA PRO-LOCO

Caserta. E’ arrivata ieri sera la triste notizia . Il noto Critico d’arte Carlo Roberto Sciascia ha definitivamente lasciato questo mondo per passare a vita migliore. Sciascia era già allettato da un po’ di tempo e le sue condizioni di salute non lasciavano tante speranze. Era un uomo di grande cultura , già Presidente della Pro Loco e impegnato in svariate attività sul territorio. È stato uno dei critici d’arte piu’ importante a livello nazionale e internazionale ha promosso diverse mostre alla Reggia di Caserta collaborando spesso con Ottavia Patrizia Santo attualmente responsabile del dipartimento di arte e cultura dell’ Università Popolare degli studi sociali e del Turismo di Napoli. La salma in queste ore si trova in una clinica di Tora e Piccilli ,dopo i funerali che si svolgeranno nella giornata di domani a Caserta , sarà depositata presso la Cappella di sua proprietà che si trova nel cimitero di Bari.

Alla sua famiglia le piu’ sentite condoglianze dell’ intera redazione di Belvederenews