Cronaca

E’ morto Gino Paoli. Addio al grande cantautore

Di Mario De Nardo

Il mondo della cultura italiana piange la scomparsa di Gino Paoli, spentosi oggi all’età di 91 anni. La notizia è stata confermata dalla famiglia con una nota ufficiale: “Questa notte Gino ci ha lasciato in serenità, circondato dall’affetto dei suoi cari”.

Nato a Monfalcone nel 1934 ma genovese d’adozione, Paoli è stato il pilastro della storica “scuola genovese” insieme ad amici e colleghi come Fabrizio De André e Luigi Tenco. Con la sua scrittura raffinata e la voce inconfondibile, ha rivoluzionato la canzone d’autore italiana, firmando capolavori immortali che hanno segnato il Novecento: da Il cielo in una stanza a Sapore di sale, fino a Senza fine e Una lunga storia d’amore.

La famiglia ha chiesto il massimo rispetto per la propria riservatezza in questo momento di dolore