E’ morto Gino Paoli. Addio al grande cantautore

Il mondo della cultura italiana piange la scomparsa di Gino Paoli, spentosi oggi all’età di 91 anni. La notizia è stata confermata dalla famiglia con una nota ufficiale: “Questa notte Gino ci ha lasciato in serenità, circondato dall’affetto dei suoi cari”.

Nato a Monfalcone nel 1934 ma genovese d’adozione, Paoli è stato il pilastro della storica “scuola genovese” insieme ad amici e colleghi come Fabrizio De André e Luigi Tenco. Con la sua scrittura raffinata e la voce inconfondibile, ha rivoluzionato la canzone d’autore italiana, firmando capolavori immortali che hanno segnato il Novecento: da Il cielo in una stanza a Sapore di sale, fino a Senza fine e Una lunga storia d’amore.

La famiglia ha chiesto il massimo rispetto per la propria riservatezza in questo momento di dolore