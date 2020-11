È MORTO MARADONA

Il suo cuore ha smesso di battere in seguito ad un arresto cardiaco. Maradona aveva compiuto 60 anni da poco. Nelle scorse settimane era stato operato al cervello, l’intervento era andato bene.

Ma oggi mentre era nella sua abitazione Diego è stato colto da un arresto cardiaco, che gli è stato fatale. Con l’Argentina vinse i Mondiali del 1986, con il Napoli due scudetti.

Vincitore del Mondiale del 1986 con l’Argentina, ha disputato la finale di Italia ’90 e con il Napoli ha conquistato due scudetti (1987 e 1990). Ma per descriverlo non bastano solo i titoli, i trofei vinti, perché l’essenza di Maradona si è vista in tante piccole cose, tante piccole grandi cose, oltre ai goal memorabili, vengono subito alla mente Argentina-Inghilterra e al goal del secolo segnato pochi minuti dopo, quando scartò sei o sette giocatori inglesi prima di battere Shilton.