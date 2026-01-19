È morto Valentino Garavani: l’imperatore della moda aveva 93 anni

Valentino Garavani, il celebre stilista italiano simbolo di eleganza e creatività nel mondo dell’alta moda si è spento, oggi 19 gennaio 2026 all’età di 93 anni, nella serenità della sua residenza romana.

Nato l’11 maggio 1932 a Voghera, Valentino è stato uno dei protagonisti assoluti dell’haute couture italiana. Dopo gli studi a Parigi con i grandi della moda, fondò la sua maison a Roma nel 1960, divenendo ben presto un simbolo internazionale di stile e glamour.

Il suo stile artistico era riconoscibile ovunque grazie a linee impeccabili e al celebre “Rosso Valentino”, colore che è entrato nell’immaginario collettivo come emblema di femminilità e lusso senza tempo.

Nel corso della sua carriera, Valentino ha vestito icone come Jackie Kennedy, Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn e numerose altre stelle del cinema e della cultura globale.

Le sue creazioni sono state protagoniste di red carpet e grandi eventi per più di quattro decenni, contribuendo a fare del Made in Italy un vero e proprio fenomeno globale.

La camera ardente sarà allestita presso lo spazio culturale PM23 in Piazza Mignanelli 23 a Roma nei giorni 21 e 22 gennaio, dalle 11:00 alle 18:00; mentre il funerale si terrà venerdì 23 gennaio alle ore 11:00 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in Piazza della Repubblica, sempre a Roma.

Con la scomparsa di Valentino, si chiude un capitolo fondamentale della storia dell’alta moda: un artista che ha saputo unire eleganza, raffinatezza e modernità, lasciando un’eredità destinata a durare nel tempo.