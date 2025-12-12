È Natale per davvero all’I.C. “Imposimato”

All’ IC “F. IMPOSIMATO ” si apre ufficialmente il periodo natalizio con la festa della scuola dell’infanzia ” È Natale per davvero “.

I bambini di 5 anni del nostro istituto uniti agli alunni delle scuole paritarie hanno accolto le famiglie per gli auguri di Natale.

In continuità attiva e costruttiva con le classi quinte della primaria e le classi ad indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado, ci sono state esibizioni di canti mimati, coreografie, drammatizzazioni, performance di solisti e del gruppo di strumentisti del nostro Istituto.

La referente Irene Tramontano ha salutato la platea elogiando la preside Annalisa Lombardi che da sempre motiva, supporta e sostiene iniziative emozionanti e stimolanti per tutti

L’intervento straordinario di una ex alunna dell’infanzia che ha completato gli studi nel nostro Istituto e che ora è iscritta a medicina, ha sorpreso ed emozionato grandi e piccini, per il suo racconto esperienziale.

I docenti, fieri di essere parte integrante del team, hanno superato egregiamente giorni impegnativi, ma il successo di partecipazione e di emozionante riscontro delle famiglie, ha reso prezioso ogni faticoso ostacolo del progetto.

La continuità da noi si fa anche così!

Ad maiora semper dai piccoli dell’infanzia passando dalle prime alle quinte della primaria fino alla scuola secondaria di primo grado.