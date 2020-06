E’ Raffaele Capone il casertano piu’ bello del web

Caserta. Un casertano doc sale sul podio del concorso di bellezza Mister Italia Web : si tratta di Raffaele Capone 25 anni , fisico statuario e trascorsi da calciatore , il giovane casertano ha spazzato via una folta concorrenza di aspiranti vincitori e si è piazzato terzo.

Raffaele e’ un ragazzo molto deciso e intraprendente , forse oltre alla sua indiscussa bellezza fisica anche questa parte caratteriale ha convinto la giuria di tecnici del concorso a sceglierlo fra i vincitori.

”Voglio ringraziare tutti coloro i quali hanno creduto in me –ha dichiarato Raffaele – a cominciare dalla mia famiglia per finire a tutti quelli che mi sono stati vicino ,con telefonate , messaggi o semplici like. A tutti voglio dire – conclude Raffaele- che la sfida continuerà ,speriamo in bene o meglio ancora in “bellezza“