R.Tescione. Disordine nella notte dopo controllo anti-Covid della Polizia: 3 arrestati e un denunciato

Di Viviana Ricciardi

– Durante un controllo sul territorio, una volante della questura di Caserta nota tre ragazzi, incuranti delle restrizioni attualmente vigenti, intenti a chiacchierare su di una panchina. Il tutto accade presso il Rione Tescione , dove i ragazzi vengono fermati e sottoposti al controllo dei documenti con conseguente sottoscrizione di contravvenzione. La situazione comincia a degenerare quando uno dei tre giovani , effettua una chiamata dal proprio cellulare per informare parenti che arrivano quasi nell’immediato. In poco tempo gli agenti si vedevano accerchiati da una decina di persone scese in strada, aizzate dai fermati. E tra frasi intimidatorie ,forti spintoni e sputi, gli agenti si vedevano costretti a chiamare rinforzi per sedare il gruppo di assalitori. Il tutto si è concluso con l’arresto di tre persone : padre e figlio e anche un ragazzo, maggiorenne da pochi mesi. Accusati di resistenza e aggressione a pubblico ufficiale, oltre a danneggiamento aggravato. Un altro ragazzo, fratello di uno dei fermati, è stato denunciato a piede libero. Il Pubblico Ministero di turno, informato dei fatti, ne disponeva la traduzione presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.