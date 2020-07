Eccellenze Casertane : Sosta al Barber-schop di Luigi Cappiello

Caserta. Il nostro giro per le eccellenze casertane quest’oggi ha fatto sosta in Viale delle Querce e precisamente presso il Barber Shop di Luigi Cappiello. Luigi, casertano doc, rappresenta l’emblema del giovane imprenditore che ,prima impara un mestiere, e poi con tanti sacrifici apre il suo primo negozio.

Sono trascorsi 24 anni da quel giorno e quel ragazzo è ormai diventato uomo come uomini sono diventati la maggior parte dei clienti che per lunghissimi 24 anni non l’hanno mai “tradito” . L’ambiente accogliente e l’atmosfera magica della sua attività sono diventate la vera forza di Luigi che negli anni ha saputo evolversi adeguandosi sempre ai tempi.

I suoi clienti variano dal bambino al giovane passando per quello più’ anziano, per tutti Luigi sembra trovare il taglio adatto. Negli ultimi anni il salone è diventato un vero e proprio centro di benessere dove oltre alle acconciature è possibile anche usufruire di un solarium per dare un po’ più’ di colore alla pelle.

” Cerco di accontentare i miei clienti sempre e comunque – ha dichiarato Luigi Cappiello– mi adatto ai momenti e soprattutto mi batto per avere prezzi concorrenziali . Tutti quelli che vengono da me sono soprattutto miei amici con i quali è gradevolissimo,fra un taglio e l’ altro, scambiare qualche idea . Parliamo di sport, di politica , di attualità ma soprattutto parliamo ed è già questo un buon motivo per venirmi a trovare.

Una vera e propria eccellenza .Uno stile moderno ma nello stesso tempo conservatore dei valori che in passato hanno rappresentato la forza di molte attività storiche del casertano: cordialità , professionalità e competenza .

In bocca al lupo Barber Schop di Luigi Cappiello