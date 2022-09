Eccellenze del territorio, Santillo e Pecoraro Scanio lanciano la polacca aversana tra i prodotti del Mipaaf

Pubblicità elettorale

Caserta, lunedì 12 settembre 2022. Il Senatore Agostino Santillo e l’ex Ministro delle Politiche agricole Alfonso Pecoraro Scanio, hanno hanno parlato questa mattina a Caserta del tema dei prodotti agroalimentari tradizionali italiani (PAT), lanciando una proposta che riguarda un dolce tipico aversano, la polacca di Aversa: “La grande tradizione di questo dolce – ha spiegato il Senatore Santillo – , che secondo la leggenda è stato suggerito da una suora polacca (dalla quale il nome) ad una antica pasticceria di Aversa, merita senza dubbio il riconoscimento nell’elenco istituito dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) con la collaborazione delle Regioni. Anche grazie al supporto e all’esperienza di Pecoraro Scanio, mi farò portatore di questa proposta, così come, più in generale, di una serie di istanze che possano valorizzare la straordinaria ricchezza enogastronomica di tutto il nostro territorio. Non solo la polacca aversana, dunque, ma molti altri prodotti – ha concluso Santillo – avranno l’attenzione del MoVimento 5 Stelle.”