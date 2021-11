Eccezionale evento All’ Istituto Tecnico Industriale Giordani

Il 25 novembre si celebra la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne. Questa giornata si concentra sulla prevenzione, il perseguimento e il cambiamento dei cuori e delle menti della società, riguardo a questo problema.

Il 23 e 26 novembre Alleanza Tesori Raggianti (ATR), organizzazione che opera per combattere la tratta di esseri umani in tutto il territorio nazionale, e Blessing Okoedion, autrice, fondatrice di Weavers of Hope e sopravvissuta alla tratta, parleranno agli studenti di L’Istituto Tecnico Industriale Giordani di Caserta. Questa presentazione esporrà le realtà della tratta di esseri umani in Italia sia da una prospettiva accademica che personale. L’obiettivo è quello di ispirare il cambiamento attraverso l’educazione e la consapevolezza.