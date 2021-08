ECCO ILSIMBOLO. Sancito l’ accordo.I Socialisti Casertani tutti uniti per le elezioni di Ottobre

Caserta. “I Socialisti si presenteranno uniti e compatti alle elezioni amministrative del Comune di Caserta, previste per il prossimo 3 e 4 ottobre”. A darne la notizia ufficiale è stato il Sindaco Carlo Marino il quale ha lavorato tanto per raggiungere l’ obbiettivo che ha poi annunciato in pompa magna con un post divulgato in rete accompagnato da tanto di foto di gruppo.

L’ accordo è stato siglato, a pochi giorni dal termine ok previsto per la consegna delle liste, da Francesco Brancaccio , coordinatore provinciale di Avanti ( il gruppo socialista che fa capo a Martelli) e Gianluca Iannucci ,consigliere comunale uscente del PSI ( altro gruppo socialista che fa capo al suo Segretario Nazionale Enzo Maraio). Per siglare l’ accordo e quindi preparare una lista unitaria da presentare alle elezioni amministrative del 2021 è stato indispensabile l’ intervento del Primo Cittadino il quale in pochi minuti ha trovato una sintesi sugli obbiettivi , programma e contraddizioni che fino al momento dell’ accordo sembrava di complicata soluzione. Nel simbolo ,che racchiuderà i 32 candidati socialisti al rinnovo del consiglio comunale , non comparirà il nome Avanti ne tantomeno quello del PSI in compenso però ci sarà in bella vista la scritta “ Socialisti Uniti” che sancisce definitivamente una grande prova di maturità data dai vari compagni presenti all’ accordo . Antonio De Falco , Seif Dridi, Lello Di Tommaso e i due giovanissimi presentatori della lista Guido Alizieri e Aldo Napoletano