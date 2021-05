Ecocar Caserta, altro sciopero in arrivo

Caserta – Per quel che concerne la EcoCar, della sezione di Caserta, per raccolta dei rifiuti solidi urbani e non solo è stata organizzata una forma di protesta e di sciopero, questo quello che succederà nel dettaglio.

La FILAS (Federazione italiana lavoratori e servizi) organizzazione sindacale, ha in data 19/05/2021 avviato una procedura di raffreddamento nel rispetto delle normative di Leggi previste, art. 2 comma 2 L. 146/90 nonchè di quello che è Decreto legislativo numero n. 83/2000 per le seguenti motivazioni che si vanno a riporatare;

-Mancato rispetto della Legge 81/08;

-Spogliatoi e Autoparchi non conformi e non igienici;

-Automezzi fatiscenti e non lavati e igienizzati;

-Mancato rispetto normative anti Covid;

-In applicazione e in attuazione art. 7 CCNL FISE/ASSOAMBIENTE;

– Mancata erogazione del T.F.R. maturato da oltre dieci anni dagli ex dipendenti SACE ed agli attuali lavoratori della Eco Car s.r.l. la cui ditta non ha ancora percepito, quelli che sono alcuni canoni non versati e ancora in possesso dell’Ente Locale del Comune di Caserta.

Dopo qualche sciopero e qualche protesta organizzata si è registrato che né la Prefettura, né l’Amministrazione Comunale di Caserta, nella persona del Signor

Sindaco p.t., né la Spett. Eco Car s.r.l. hanno inteso convocare la F.I.L.A.S. per la ricerca di una bonaria composizione della vertenza, come previsto dalle normative di Leggi richiamate, si proclamano le prime 24 h di sciopero del personale dipendente Eco Car s.r.l. addetti alla ecologia su territorio Comunale di Caserta per la data di Martedì 08 Giugno 2021 ad inizio di ogni turno di lavoro nel pieno rispetto della L.146/90.

Si precisa altresì che saranno garantiti i servizi minimi indispensabili se preventivamente contrattati.