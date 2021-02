Ecocar Caserta : Ciro Guerriero attacca Pio Del Gaudio

E’ estramente interessante la vicenda dell’inchiesta Ecocar che sta emergendo in questi giorni sulla stampa quotidiana – dichiara Ciro Guerriero, candidato sindaco, per il momento, solo del movimento Caserta Kest’è – una storia di soldi dei casertani, e non solo dei casertani, finiti nelle tasche di pochi, quando dovevano essere usati per garantire un servizio migliore a tutti.

Tutto durante gli anni in cui Pio Del Gaudio, che oggi si ripresenta alla città come l’esperto amministratore pronto a salvare Caserta, faceva il sindaco. Secondo gli investigatori il suo vicesindaco (che poi è stato condannato per aver messo le mani sulle politiche sociali) si spartiva le tangenti con il suo dirigente, intanto che si accerterà la verità c’è da dire che molte anomalie e illeciti erano già presenti sui giornali ma lui si è girato dall’altra parte. E’ diventato sindaco nel 2011 dopo essere stato 5 anni assessore e 10 anni consigliere, non può raccontarci la favoletta dell’inesperto perchè la verità è una soltanto: era un candidato già vecchio nel 2011, con che faccia può ripresentarsi oggi, quando tutte le trame sono svelate? “