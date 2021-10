“Ecomaratona dell’Acquedotto Carolino”

Comunicato di Peppe Sacco

La manifestazione, di sport e di solidarietà, per chi soffre del disturbo dell’autismo, domenica 31 ottobre al via la prima edizione con il percorso di 42 km, 195. La manifestazione conta 250 partecipanti il numero Max consentito di numero che accontenta la UISP di Caserta e l’ANFI organizzatori dell’evento. Ritornando all’EcoMaratona si può dire: finalmente …dopo tanto lavoro pure la Campania vivrà l’evento che nel tempo si è fatto spazio affermandosi in tante regioni d’Italia raggiungendo un lusinghiero successo di partecipazione, sponsor e realtà che combattono per un pianeta in salute e per lo sviluppo sostenibile. Il colpo dello Starter fissato per le 8.30 dalle Sorgenti del Fizzio fino a farsi sentire alla Reggia di Caserta è l’occasione per dire grazie a tutti coloro che si sono attivati per la realizzazione di questa prima edizione che darà vita alle tante altre che si arricchiranno di maggiore attenzione per il gesto sportivo e permanente maratona di solidarietà. Domenica 31 non resta che attendere alla Reggia di Caserta il primo atleta che si segnerà nell’Albo d’oro e il record del percorso “Carolino” e tutti gli altri partecipanti che resteranno i pionieri del tracciato disegnato da Luigi Vanvitelli. Si segnala l’apertura del Villaggio Maratona sabato 30 e domenica 31 nei giardini della Reggia di Caserta aperto agli atleti, alle famiglie e a tutti i cittadini, dove troveranno tanti simpatici eventi collaterali.