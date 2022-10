Ecomaratona dell’Acquedotto Carolino Carmine Federico e Rosa Cardola i vincitori dell’ecomaratona, nella 21km emergono Migliaccio e Lepore

Caserta – Con oltre 200 partecipanti la seconda edizione della EcoMaratona dell’Acquedotto Carolino si è conclusa tra emozioni, tutela ambientale, turismo solidarietà e con la fiaccola della pace; da sottolineare il successo per l’apprezzamento da parte dei partecipanti e da chi la guardata con l’occhio critico e quello di tecnico. La distanza dei 42 chilometri di gara è iniziata dalla sorgente Fizzo, gli atleti hanno corso in un percorso immerso nel verde ricalcando il tracciato del XVIII secolo di interesse architettonico e ingegneristico patrimonio dell’UNESCO realizzato Luigi Vanvitelli per alimentare il complesso di San Leucio e per fornire anche l’apporto idrico alla Reggia di Caserta. I maratoneti al 28km hanno oltrepassato il ponte Carolino (lungo 529m alt. 55,80) la distanza è terminata nella Reale Reggia di Caserta. La gara racconta. La distanza lunga mette in evidenza il vincitore che dalle prime battute è sempre rimasto in testa alla gara a tallonarlo con un minimo di scarto il vincitore della passata edizione Aniello Falco poi scivolato sul finale in terza posizione per la progressione fatta dall’atleta master Remo Morelli; quasi uguale si può raccontare della prova femminile. La mezza maratona, partita da Sant’Agata dei Goti si è notato la partecipazione dell’ultra maratoneta Vincenzo Santillo, su questa distanza hanno conquistato la vittoria Vincenzo Migliaccio e Rossella Lepore. L’appuntamento con egida UISP è stato organizzato dall’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia – Sezione di Maddaloni, con il coordinamento tecnico dell’Uisp di Caserta, l’ordine di arrivo e tempi redatto dalla segreteria di GronometroGara. Dopo il traguardo la festa con la premiazione è continuata nei Giardini della Flora all’interno della Reggia. Le testimonianze raccolte senza alcun dubbio affermano che è stata una bella esperienza da ripetersi. Gennaro Varrella e Anna Narciso hanno presentato l’evento in modo chiaro e con notizie tecniche.

Podio Maschile 42Km

FEDERICO CARMINE – ISAURA VALLE DELLIRNO 3h10’02”

MORELLI REMO – TIFATA RUNNERS CASERTA 3h27’22”

FALCO ANIELLO – TABURNO RUNNERS 3h30’44”

Podio Femminile 42 Km

CARDOLA ROSA – TORRE ANNUNZIATA – TRECASE RUN 4h42’47”

POCIECHA EWA – REGGIA RUNNING 4h45’40”

NUNZIATA ROSETTA – SAN VITALIANO SPORTING 4h47’53”

Podio Maschile 21km

MIGLIACCIO VINCENZO – MONDRAGONE IN CORSA 1h35’34”

DELLA VENTURA ANTONIO M&M PROJECT 1h35’48”

DI VICO SALVATORE – M&M PROJECT 1h36’:13”

Podio Femminile

LEPORE ROSSELLA – COM. PROV. UISP CASERTA 2h04’18”

FERRARO MARIANNA – FIAMME ARGENTO 2h07h38”

CAROZZA DONATELLA – FIAMME ARGENTO 2h07’43”