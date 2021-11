Ecomaratona dell’Acquedotto Carolino. Tra emozioni, tutela ambientale, turismo e solidarietà

Si può fare festa! Buona la prima.

Aniello Falco e Roberta Varricchione si sono aggiudicati la prima edizione. la 21Km è firmata Macasport.

Testimonial l’atleta Marco Olmo

Caserta 31 Ottobre 2021

Comunicato di Peppe Sacco

L’ecomaratona, non è una gara come tutte le altre, non conta la velocità non ci sono trucchi e nemmeno segreti, per portarla al termine la devi sapere interpretare, poi arrivato al traguardo (tempo a parte) ti senti atleta e vincitore. A dirlo sono stati i visi di ogni singolo atleta giunto al traguardo posto nella stupenda Reggia di Caserta dove hanno fatto festa con i loro cari. Giusto ricordarlo i 42 chilometri di gara sono iniziati da Airola dalle sorgentei del Fizzo, Gli atleti hanno corso in un percorso meraviglioso disegnato da Luigi Vanvitelli ritenuto una delle maggiori opere di interesse architettonico e ingegneristico del XVIII secolo. La vittoria in assoluto è stata messa a segno dall’atleta portacolori della società Taburno Runners “Aniello Falco” 3h25’07 il suo tempo. Alle sue spalle un mai domo Remo Morelli della “Tifata Runners Caserta” 3h26’59”, completa il podio Franco Mainolfi (tesserato Runcard) in 3h32’26”. Quarta e quinta posizione per Emmanuele Vigliotti e Giulio Passariello. La gara femminile festeggia Roberta Varricchione G.D.S. Fiamme Argento 4h10’48” il suo tempo. Completano la formazione del podio Ramona Romolo G.D.S. Fiamme Argento e Elena Salmistrano “Spirito Trail con i rispettivi tempi di 4h29’38”, 4h34’40”. La gara sulla mezza distanza è stata vinta sia al maschile che al femminile da atleti tesserati con la società di Caserta “Macasport” Lamghali Moamed e Annamaria di Blasio con i rispettivi tempi di 1h28’37” e Di Blasio Annamaria 1h51’41” il podio maschile è stato completato da Vincenzo Migliaccio e Gianmario Masucci, mentre quello femminile da Annalisa Argenio e Gioconda Di Luca. L’appuntamento con l’egida UISP al suo primo esordio è stata organizzata dall’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia – Sezione di Maddaloni, con il coordinamento tecnico dell’Uisp di Caserta l’ordine di arrivo redatto da GronometroGara ha contato 250 atleti. Dopo il traguardo la festa con la premiazione è continuata nei Giardini della Flora all’interno della Reggia.

Dalle testimonianze raccolte senza alcun dubbio si può affermare che è stata una prima bella esperienza da ripetersi.