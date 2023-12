ECONOMIA E LAVORO: SI È INSEDIATO AL COMUNE DI CASERTA IL TAVOLO PER LO SVILUPPO. PRESENTI I RAPPRESENTANTI DELLE ISTITUZIONI, DELLE IMPRESE E DEI SINDACATI

Si è insediato stamani, nel corso di un incontro tenutosi presso la Sala Giunta del Comune

di Caserta, il “Tavolo per lo sviluppo”, un’iniziativa che vede uniti i rappresentanti delle

istituzioni, dell’impresa e del sindacato per ragionare insieme sulle prospettive di crescita

del territorio della provincia di Caserta, proponendo soluzioni su alcuni dei temi più

importanti che riguardano il mondo produttivo della provincia.

Il Tavolo, presieduto dal Sindaco di Caserta, Carlo Marino, in qualità anche di Presidente

di ANCI Campania, ha visto presenti i deputati Gimmi Cangiano, Marco Cerreto,

Stefano Graziano, Gianpiero Zinzi, la senatrice Susanna Camusso, il Presidente di

Confindustria Caserta, Beniamino Schiavone, i Segretari provinciali di Cgil, Cisl, Uil e

Ugl, Sonia Oliviero, Giovanni Letizia, Pietro Pettrone e Antonio Maturo. Per la

Regione Campania era presente la dirigente Raffaella Farina. Impossibilitata a

partecipare per motivi istituzionali la senatrice Giovanna Petrenga, che ha però condiviso

tutti gli obiettivi del Tavolo, assicurando la sua partecipazione già a partire dalla prossima

riunione.

Il Tavolo per lo Sviluppo è stato convocato a seguito di una richiesta indirizzata da Cgil,

Cisl e Uil e dal Presidente di Confindustria Caserta al Sindaco Marino nelle vesti di

Presidente ANCI Campania lo scorso 3 novembre, con l’obiettivo proprio di elaborare

strategie condivise al fine di innescare un virtuoso processo di sviluppo e di crescita

dell’intera provincia di Caserta.

Nel corso dell’incontro di questa mattina si è convenuto di lavorare tutti insieme per

rafforzare il territorio in ogni sede istituzionale, facendo sistema nel sostenere le istanze di

maggiore rilievo sotto il profilo economico-produttivo e della crescita. L’idea è di guardare

alle prospettive future di sviluppo, preparando proposte precise e sostenendo alcuni temi

fondamentali che possono rappresentare delle leve per rilanciare il sistema economico

casertano. Naturalmente, un notevole lavoro sarà dedicato alle situazioni di crisi in atto,

sulle quali verrà chiesto un impegno concreto da parte della Regione Campania e del

Governo nazionale, al fine di tutelare i livelli occupazionali.

“L’idea – ha spiegato il Sindaco di Caserta, Carlo Marino – non è solo di guardare al

presente, con la doverosa attenzione da dedicare alle emergenze e alle crisi aziendali

esistenti, ma anche e soprattutto al futuro. Tutto ciò bisogna farlo con fiducia, utilizzando al

meglio le grandi potenzialità che presenta il nostro territorio, e in maniera trasversale,

senza divisioni di tipo politico o partitico. Il Tavolo vuole affermare un principio: solo se

siamo tutti uniti, parlamentari, amministratori locali, imprenditori, sindacati, riusciremo a

favorire una ripresa del territorio, superando le divisioni e mettendo al centro solo ed

esclusivamente l’interesse della nostra provincia. Oggi inauguriamo un percorso virtuoso,

un tavolo che diventa permanente e che dovrà riunirsi almeno due volte al mese per

analizzare la situazione del nostro tessuto produttivo e scegliere alcune opere sulle quali

puntare per lo sviluppo del territorio”.

In tal senso, tutti i partecipanti all’incontro di questa mattina hanno toccato alcuni tra i temi

più sentiti e che rappresentano una formidabile opportunità per la crescita di Caserta e

della sua provincia, ovvero: l’ultimazione del Policlinico, la Zona Economica Speciale

Città di Caserta

Città di Caserta

P.zza Vanvitelli 81100 Caserta

(ZES), i fondi del Pnrr, l’aeroporto di Grazzanise come scalo cargo e hub della logistica del

Sud Italia, la digitalizzazione e la realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali.

“Sono molto felice – ha proseguito il Sindaco Marino – di questa iniziativa: tutti noi

sentiamo il dovere di fornire risposte ai cittadini e di lavorare in sinergia. Abbiamo un

obbligo soprattutto nei confronti dei nostri giovani: non possiamo più accettare che vi sia

un’emigrazione così massiccia da parte delle nostre migliori intelligenze. Vogliamo mettere

in campo una visione comune di sviluppo del nostro territorio, svolgendo ognuno il ruolo di

propria competenza. Solo così si può vincere la sfida della crescita”.

Nel corso dell’incontro, poi, è stato deciso che saranno invitati a far parte del Tavolo anche

l’Asi, la Camera di Commercio e la Provincia di Caserta.