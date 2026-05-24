Edoardo Giordano pilastro del distretto 23. Oltre la gestione competenza e grande umanità

Articolo di Sabrina Pietrantonio

CASERTA / MONDRAGONE. Ci sono professionisti che scelgono di esercitare la propria attività non solo come un dovere, ma come una vera e propria missione. Nel panorama sanitario di Terra di Lavoro, una delle figure più autorevoli, stimate e profondamente amate è senza dubbio quella del Dottor Edoardo Giordano. Uomo di straordinaria cultura medica, psichiatra e specialista di lungo corso in Medicina Legale, il Dottor Giordano rappresenta un pilastro assoluto della sanità casertana, la cui centralità istituzionale si esprime oggi nella prestigiosa e delicatissima guida del Distretto Sanitario 23. Si tratta di un ruolo di primissimo piano e di un posto importantissimo per la gestione della spesa e delle risorse sanitarie dell’intera ASL, una struttura nevralgica che coordina ed equilibra i servizi di territori complessi e cruciali come Mondragone, Castel Volturno, Carinola, Falciano del Massico e Cancello ed Arnone.

Guidare un distretto di tale portata richiede non solo una rigorosa e impeccabile capacità gestionale, ma anche una sensibilità d’altri tempi, doti che il Dottor Giordano incarna alla perfezione mettendo sempre al centro della sua azione il diritto alla salute e la dignità dei pazienti. La sua firma, nel campo della medicina legale, è sinonimo di garanzia, equilibrio e profonda onestà intellettuale, tanto da essere descritto da colleghi e addetti ai lavori come un professionista straordinariamente umano, capace di leggere oltre le carte e le relazioni cliniche per guardare al vissuto profondo delle persone. Un sostegno costante, il suo, che non è mai mancato nei momenti cruciali sul territorio e che lo ha visto spesso protagonista in importanti tavoli scientifici e convegni, dove i suoi interventi da relatore hanno da sempre lasciato il segno per lucidità e spessore clinico.

Questa sua immensa cultura e versatilità lo hanno portato a essere un punto di riferimento anche al di fuori dell’ambito prettamente medico; il Dottor Giordano è stato infatti un eccellente relatore nei corsi di aggiornamento per i giornalisti, salendo in cattedra per affrontare con straordinaria chiarezza argomenti complessi e cruciali come il consenso informato e la legge sulla privacy.

La sua leadership alla guida del Distretto Sanitario 23 si riverbera in ogni settore di sua competenza, con un impegno che trova uno dei suoi punti più alti nel ruolo di Direttore Sanitario dell’istituto penitenziario di Carinola. In ogni ambito in cui opera, la sua competenza psichiatrica e la sua visione istituzionale diventano uno scudo fondamentale per la comunità e per le fragilità più estreme. Chi ha il privilegio di lavorare al suo fianco ne loda costantemente la straordinaria capacità di infondere sicurezza, protezione e coraggio: la sua presenza è una guida autorevole che trasforma le idee in realtà concrete e dà forza ai progetti sociali più nobili. In un’epoca in cui la sanità è spesso ridotta a freddi numeri e bilanci aziendali, la figura di Edoardo Giordano ricorda a tutti che la medicina è, prima di tutto, ascolto, vicinanza e supporto al prossimo. Un grande professionista che continua a insegnare e a proteggere i giovani che si affacciano a questo mondo, trasmettendo loro non solo la scienza medica, ma l’arte più nobile di essere, profondamente, umani.