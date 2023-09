Educazione stradale per bambini e ragazzi – Del Rosso presenta la mozione

Gli incidenti stradali costituiscono una delle prime cause di morte rappresentando ormai un’emergenza di sanità pubblica. Ad essere colpiti sono soprattutto le fasce di popolazione compresa tra i quindici e i quarantaquattro anni di età, colpendo quindi in particolar modo i giovani.Questo tema va affrontato anche con un approccio nuovo ovvero mediante una nuova politica di educazione stradale che richiami al rispetto della segnaletica e dei limiti di velocità.Si rende necessario – dichiara il consigliere provinciale Maurizio Del Rosso – cercare di sensibilizzare i giovani sin dalla più tenera età al tema della sicurezza stradale per se e per la collettività.Importante passo in avanti è stata l’approvazione della riforma del CDS licenziata nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri.

E’ tuttavia onere delle amministrazioni – continua Del Rosso – porre in essere nuove e diverse misure per fronteggiare tale emergenza, partendo dalle scuole con l’ausilio, ove possibile, di associazioni ben radicate sul territorio e che da anni si battono per la sicurezza delle strade per evitare altre dolorose perdite.In ragione di ciò ho depositato presso il Comune di Caserta e la Provincia di Caserta una mozione affinché si possa predisporre uno studio di fattibilità per la realizzazione di un mini circuito didattico per le scuole, d’intesa con la polizia municipale e le associazioni attive sul tema .

Auspico- conclude Del Rosso – che tale iniziativa venga presentata anche negli altri Enti