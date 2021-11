Eduscopio2021: Le migliori scuole di Caserta

E’ dell’ 11 novembre, la nuova classifica aggiornata delle migliori scuole superiori, l’edizione 2021 di Eduscopio della Fondazione Agnelli.

Eduscopio consente allo studente di comparare le scuole dell’indirizzo di studio che interessa nell’area dove risiede, sulla base di come queste preparano per l’università o per il mondo del lavoro dopo il diploma.

Il punteggio viene assegnato sulla base della media dei voti conseguiti agli esami universitari dai diplomati di ogni scuola sulla base della percentuale esami superati.

Tra le scuole della provincia di Caserta, il Liceo Classico Giannone risulta essere al primo posto dei licei classici.

Tra i Licei Scientifici il primo posto è per il Cortese di Maddaloni.

Per il Linguistico al primo posto c’è il Manzoni di Caserta.

Il “Liceo Artistico Statale” di San Leucio al primo posto tra i licei artistici.

Tra gli istituti professionali, l’istituto Professionale Alberghiero “Villaggio dei Ragazzi” è la miglior scuola di settore della provincia.

Mentre tra gli istituti tecnici tecnologici, il primo posto è per il Buonarroti di Caserta.