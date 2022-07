“Effetti collaterali” la proposta estiva di Artedonna

Aversa -Continua la programmazione delle attività estive del Teatro Cimarosa. Agli spettacoli del Cimarosa Summer Art ideati dal direttore artistico Giuseppe Lettieri si aggiunge “Effetti Collaterali”, una serie di proposte estive ideate insieme all’associazione Artedonna.ETS per trascorrere in serenità e spensieratezza l’estate aversana 2022 e collegata alla kermesse di spettacoli estivi del Cimarosa Summer Art. La prima iniziativa di Effetti Collaterali è “Artigiani a Palazzo” e si terrà nella splendida cornice del Salone Romano il 28 luglio 2022 dalle ore 18:00 alle 20:30 e il 29 luglio 2022 dalle 18:00 alle 22:30. Il giorno 28 luglio 2022 il pubblico che parteciperà allo spettacolo di cabaret inserito nel calendario del Cimarosa Sumner Art per quella sera potrà-dopo lo spettacolo- girare tra gli stand degli artigiani nel Salone Romano. L’iniziativa “Artigiani a Palazzo” si propone di valorizzare l’artigianato e gli antichi mestieri individuando nella creatività e nella manualità punti di forza del nostro territorio. Tra gli stand si troveranno oggetti in legno, antiquariato, arte presepiale, artigianato solidale, oggetti realizzati ad uncinetto, lavorazioni artigianali ucraine, tappeti, tele, sculture, alimenti, libri, oggettistica.