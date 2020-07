Così come aggiornato tramite la pagina ufficiale della Casertana, oggi alcuni operai hanno cominciato le operazioni per il restyling per il manto erboso.

Questo il comunicato della Casertana: ⏳ In attesa del #NuovoStadiodiCaserta, prosegue il lavoro dei tecnici incaricati dalla Casertana FC per la realizzazione del manto in erba sintetica.

🔎 In mattinata sono stati effettuati i rilievi sul terreno di gioco del Pinto.