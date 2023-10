Eletta la nuova Presidenza di CNA Capua Nord

Eletta la nuova presidenza di Cna Campania Nord: l’assemblea ha ratificato la proposta del neo presidente Vincenzo Santo indicando nell’organismo Bianca Pinelli, Arcangelo Rusciano, Attilio Musella, Rodolfo Simone, Angelo Iscaro e Marco Bellanca. «Ringrazio tutti gli amici che hanno accettato di condividere con me e il segretario l’azione di rilancio e di rinnovamento che Cna Campania Nord intende portare avanti – ha sottolineato il presidente Santo – insieme abbiamo ben chiara la sfida di rappresentare l’intero mondo dell’artigianato e della piccola impresa accompagnandole verso le sfide dell’innovazione tecnologica, della digitalizzazione e della transizione ecologica. Con loro, con le categorie abbiamo condiviso la nostra visione di territorio e il lavoro che intendiamo portare avanti per affermare con forza il ruolo dell’artigianato di qualità, della piccola impresa nel tessuto sociale di Napoli, Caserta e Benevento». «Abbiamo la fortuna di poter contare su un gruppo dirigente qualificato e rappresentativo che ha voglia di crescere con l’organizzazione – ha sottolineato Francesco Geremia – auguro a tutti buon lavoro, nella consapevolezza che nessuno di noi si è mai fermato un attimo perché tutti impegnati a costruire le condizioni di crescita per il mondo dell’artigianato e della piccola impresa».