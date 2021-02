Eletto il presidente della FIDAL Campania

“Il Prof. Bruno Fabozzi è il nuovo Presidente Regionale della FIDAL per il quadriennio 2021/2024. Ai primi sei posti del Consiglio tutta la sua squadra.”

Classe 55 di San Marcellino (Caserta) il professore Bruno Fabozzi docente di Scienze Motorie al primo turno è stato eletto con 1236 voti alla presidenza regionale della FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera). L’Assemblea Ordinaria Elettiva ha espresso il voto presso il Palazzetto dello Sport di Cercola, hanno partecipato al voto 117 società della Campania. Gli altri candidati arrivano a 611 voti Ugo De Marsico e a 518 voti Pietro Carpenito, Il successo di Fabozzi è continuato con l’affermazione di tutti i sei consiglieri appartenenti alla sua lista in più con la proclamazione come Revisore dei Conti con la dott.sa Rosanna Neroni con voti 1.266. Il neo presidente dopo la proclamazione ha dichiarato: . I Consiglieri di maggioranza: Amalia Di Martino – 1333 voti, Giuseppe D’Aponte – 1.278 voti, Rino Di Leo – 1.203 voti, Carmine Giuseppe Paone – 1.200 voti, Ciro Improta -1.179 voti, Marialisa Sannino – 1.170 voti. Per la minoranza 920 voti per Angelo Palmieri e 776 voti per Aldo Patruno. Ora tutti aspettano una nuova atletica campana.

