Elezioni 2020. Enrico Nuzzi: “Le forze civiche di Enzo Battaglia aprono alla coalizione di centrodestra”

SAN NICOLA LA STRADA – “Le forze civiche della società civile che abbiamo strutturato in questi mesi per le prossime elezioni amministrative, non possono che approfondire le proposte politiche della coalizione di centro destra formata da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, che si è delineata nei giorni scorsi”. Così in una nota il referente Enrico NUZZI, che scenderà in campo alle prossime amministrative di San Nicola la Strada appoggiando il candidato Sindaco Vincenzo Battaglia.

“La proposta politica e partitica che si pone l’obbiettivo di contrastare questo “malgoverno” targato PD, non può non essere condivisa con le forze civiche attive e che intendono partecipare energicamente alla progettualità di un serio e proficuo programma di governo”.

“Conosciamo ed apprezziamo” – conclude la nota – “l’impegno civico e politico della squadra messa in campo dalla coalizione di centrodestra e per questo ci piacerebbe contribuire a creare una futura classe dirigente della città, preparata e pronta a contribuire attivamente alla normalizzazione e crescita, sia economica che sociale, della comunità sannicolese. Pertanto prendiamo l’impegno di non disperdere questa occasione contribuendo alla nascita di una vera e propria alternativa che servirà, ne siamo certi, anche ad avvicinare tanti cittadini alle Istituzioni ed al rispetto delle stesse, favorendo la partecipazione attiva alla vita della comunità locale”.

Finalmente qualcosa si muove fra le diverse forze partitiche e movimenti civici che hanno compreso che andare alle elezioni amministrative in modo “sparpagliato” vuol dire consegnare nuovamente la Città al Partito Democratico che tutti i movimenti e partiti di centrodestra vogliono “combattere” sul metodo e nel merito. Già nel 2015 i numerosi candidati a Sindaco che si presentarono alla competizione elettorale amministrativa consegnarono la Città al Partito Democratico che ha uno “zoccolo duro” di elettori su cui contare.

Ma, la numerosa presenza di candidati alla carica di sindaco nel 2015 fu solo un espediente di carattere personalistico utile solo per farsi eleggere consiglieri comunali e non per un vero interesse nei confronti della Città e della sua collettività.