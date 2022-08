Elezioni 25 Settembre. Stefano Graziano Capolista sul collegio Plurinominale

Dopo una serata infuocata che ha costretto il Segretario Nazionale Enrico Letta a trattare con le varie anime del partito , Il PD, dopo la mezzanotte di ieri , lunedì 15 Agosto , ha ufficializzato le liste dei candidati alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre.

In provincia di Caserta, così come ampiamente previsto Stefano Graziano sarà candidato capolista nel listino plurinominale nel collegio Caserta/Benevento.

Questi gli altri nomi : Angela Ianaro, Erasmo Mortaruolo ed Antonella Pepe. Al Senato, invece, capolista sarà l’ex segretaria della Cgil Susanna Camusso, ,Federco Conte, Eva Avossa e Giovanni Lombardi sono gli altrI nomi .

Il Partito Democratico non ha ancora reso noto i nomi sui collegi uninominali sia alla Camera che al Senato. . Per la provincia di Caserta sono in ballo 3 candidature al Senato è una alla Camera.