Elezioni a Maddaloni Presentate le liste del Sindaco Andrea De Filippo. All’interno tutti i nomi

Maddaloni – È scaduto alle 12.00 il termine per la presentazione delle liste per le elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023. Maddaloni, per la prima volta dal 1988 torna al voto dopo 5 anni. Il sindaco Andrea De Filippo, dopo ben 35 anni, è riuscito a completare il suo mandato ed è da oggi ufficialmente candidato per bissare. Dato rilevante è che in questa consiliatura c’è stato il maggior numero in assoluto di convocazioni del consiglio comunale, termometro dell’intento di coinvolgere la città con una partecipazione attiva e trasparente. Inoltre, l’attuale Sindaco ha sempre rinunciato alle indennità previste per non pesare sulle casse comunali. Nella precedente tornata erano 10 liste a supportarlo. Andrea De Filippo si presenta agli elettori con 9 liste: Maddaloni nel Cuore, Con De Filippo Sindaco, Maddaloni Viva, Maddaloni Futura, Riscossa Maddaloni, Cambiamo insieme, Insieme per Maddaloni, Forza Azzurri eMovimento Popolare per Maddaloni. Una coalizione di liste civiche rappresentativa delle varie anime della città. Tante le conferme e i nomi noti che hanno già supportato il sindaco uscente nella precedente consiliatura. Ricandidati gli assessori Caterina Ventrone, Imma Calabrò, Rita Lerro, Rosa Rivetti, Salvatore Liccardo, Nunzio Sferragatta, Gennaro Cioffi, Luigi Bove e Vincenzo Lerro. Tra i consiglieri uscenti tornano a concorrere per lo scranno cittadino Salvatore De Rosa, Giuseppe Carfora, Giuseppe Lutri, Francesco Capuozzo, Michele Di Nuzzo, Domenico Russo, Filippo Iacobelli, Giuseppe Magliocca e Domenico Siviero. New entry con questo schieramento, già in consiglio comunale ma nei banchi dell’opposizione Angelo Campolattano, Gaetana Crisci e Aniello Amoroso. “Una coalizione collaudata in questi 5 anni, nonostante il difficile periodo della pandemia, in cui la paralisi e le continue emergenze legate al particolare momento storico hanno rallentato ma mai fermato l’attuazione del programma. Molti degli obiettivi prefissati sono stati raggiunti, come il risanamento del bilancio che ha portato il comune fuori dal dissesto, l’abbassamento delle tasse relative a vari settori tra cui l’IMU, l’assunzione di dipendenti comunali e vigili urbani che hanno efficientato la macchina comunale, le agevolazioni per l’apertura di nuove attività commerciali, l’innovazione tecnologica, nuove attività produttive sul territorio, finanziamenti regionali per il ristoro ambientale e lavori pubblici altri sono in fase di completamento come la fogna di via Cancello, il rifacimento di tante strade cittadine, la ricostruzione della casa comunale, la soppressione dei passaggi a livello, il casello dell’A30,la sostituzione della pubblica illuminazione giusto per citarne alcune; per altri sono state gettate le basi. Quanto è stato fatto lo racconta la città che sta cambiando volto gradualmente ma definitivamente. Ciò che è programmato per i prossimi 5 anni sarà reso noto attraverso il programma elettorale. Agiamo e ci candidiamo a governare questa città nell’ordine della continuità. Abbiamo lavorato per dare ai maddalonesi, dopo anni di dissesto, una città normale”, ha dichiarato il Primo cittadino Andrea De Filippo.

Le liste:

Maddaloni nel cuore: Francesco Capuozzo, Domenico Campolattano, Domenico Correra, Andrea Cusano, Francesca D’Angelo, Claudia De Capua, Giulio Farina, Antonio Ferraro, Angela Gnarra, Stefano Iorio, Salvatore Liccardo, Michele Lombardi, Giuseppe Magliocca, Salvatore Mataluna, Alessandra Pietropaolo, Sinesio Sardelletto, Virgilio Satriano, Antonia Sergio, Domenico Siviero, Andrea Struffolino, Raffaella Varone, Caterina Ventrone, Rosa Vinciguerra, Domenico Zappariello.

Maddaloni Viva – Democratici per Maddaloni: Angelo Campolattano, Elena Amoroso, Michele Bencivenga, Giuseppe Carfora, Vincenzo Cioffi, Simona D’Aiello, Ilaria D’Alessandro, Francesco D’Angelo, Anna Delle Cave, Dario Di Rosa, Francesco Feola, Maria Teresa Ferraro, Filippo Iacobelli, Giuseppe Lutri, Giuseppe Macaluso, Maria Michele Merola, Grazia Natale, Serena Pascarella, Simone Picillo, Rosa Rivetti, Annariata Santangelo, Erika Sardelletto, Beatrice Sergio, Alessandro Sforza.

Insieme per Maddaloni: Giovanna Antonucci, Teresa Borino, Asia Carri, Salvatore Castagna, Anna D’Angelo, Antonietta De Angelis, Cecilia Di Cicco, Pasquale Gazzillo, Fabio Iorio, Angelo Merola, Antonio Micco, Maddalena Parato, Michele Pascarella, Crescenzo Picozzi, Francesco Mariano Piscitelli, Angela Piscitelli, Luigi Santonastaso, Angela Sferragatta, Vincenzo Sivo, Giovanni Timorati, Salvatore Tramontano, Maria Elena Trovato, Giovanni Ventrone, Giancarlo Vigliotta.

De Filippo Sindaco: Michele Affinito, Domenico Berticci, Mariagrazia Bove, Giuseppa Bruno, Immacolata Calabrò, Giovanni Carangelo, Italo Cimmino, Daniele D’Angelo, Marianna D’Angelo, Rosa Desiato, Grazia Di Lucia, Michele Di Nuzzo, Caterina Ferraro, Raffaella Guerriero, Antonio Iaculo, Fabio Materazzo, Massimo Monda, Domenico Russo, Paolo Schiavone, Nunzio Sferragatta, Valerio Alfonso Stravino, Aniello Ventrone, Michele Ventrone, Andrea Zampella

Forza Azzurri: Alessandra Amato, Aniello Bencivenga, Michele Carfora, Gennaro Cioffi, Domenico D’Aiello, Michela D’Aiello, Gennaro Danese, Anna Di Crescenzo, Christian Di Nuzzo, Francesco Pio Fagiano, Pasquale Falco, Marianna Ferraro, Rita Lerro, Marika Loffredo, Adele Lombardi, Giuseppe Mastroianni, Franca Merola, Ada Pascarella, Elena Sposito De Lucia, Antonio Tedesco, Francesco Torrese, Giuseppe Ventrone, Cipriano Verdicchio, Mirko Vigliotta.

Cambiamo insieme: Luigi Bove, Salvatore De Rosa, Bruno Masella, Angelo Procino, Vincenzo Tramontano, Ilenia Maccarone, Sara Sasso, Anna Teresa Schioppa, Lorenzo Carangelo, Michele Letizia, Boutros Naaman, Anna Mavino, Mariella Santonastaso, Patrizia Russo, Maria Grazia Garofalo, Maria Vittoria Lerro, Giuseppe Morgillo, Antonio Meluso, Michele Renga, Valeria Testa, Alessandro Panno, Donatella Di Vico, Aniello Razzano, Vincenza Santacroce.

Maddaloni Futura: Valentina Ardimento, Dalila Bove, Rossella Calligari, Michele Cerreto, Rosina De Rosa detta Rossella, Antonio Del Monaco, Concetta Di Lillo, Nicola Di Nicola, Cira Fedele, Ida Ferraro, Pierluigi Francischetti, Luigia Grimaldi, Antonio Iaia, Gianluca Izzo, Giuseppina Izzo detta Giusy, Vincenzo Lerro, Michele Massaro, Fabiana Navarro, Gaetano Raucci, Clemente Russo, Giuseppina Santonastaso, Maria Tagliafierro, Michele Tenneriello, Antonio Timorati.

Movimento Popolare per Maddaloni: Francesco Merola, Sara Albigese, Angelo Amato, Aniello Amoroso, Daniela Capalbo, Vincenzo Ciarla, Carlo Francesco Cifelli, Gaetana Crisci, Salvatore Di Iulio, Davide Di Vico, Arcangelo Di Vico, Francesca Feola, Sonia Lettieri, Vincenzo Miccolo, Gaetano Miretti, Francesco Moretta, Giuseppe Panipucci, Vincenza Pellegrino, Pasquale Piscitelli, Ilaria Pollastro, Antonio Rossi, Antonio Struffolino, Angelina Vinciguerra, Michele Pio Vinciguerra.

Riscossa Maddaloni: Giuseppe Vigliotta, Giovanni Bocciero, Raffaela Cicala, Martina Cicchelli, Michela Cioffi, Nicolina Corbo, Belvito D’Angelo, Felice Del Monaco, Rosa De Rosa, Giovanni Di Siena, Marianna Farina, Immacolata Grossi, Iola Guarino, Filomena Lamanna, Gaetano Nuzzo, Francesco Olivieri, Giovanbattista Policastro, Modestino Razzano, Franco Roberti, Enzo Ruggiero, Alessia Russo, Maria Schiavo, Michela Tedesco, Felicita Tenneriello.