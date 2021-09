ELEZIONI AD ARZANO: IL CENTRO SINISTRA SCIOGLIE LA RISERVA

Arzano-È donna, madre, impegnata nel sociale, laureata in Scienze politiche e militante interna alla sezione Partito Democratico di Arzano. Il candidato a sindaco del centro sinistra risponde al nome di Cinzia Aruta. Il sostegno e pertanto la coalizione formata a suo supporto, identifica un’area ampia composta da Movimento 5Stelle, Moderati, Le Nuove Generazioni e naturalmente PD da cui è stata espressamente scelta. Si completa così il quadro arzanese per la corsa elettorale che vedrà il comune a Nord di Napoli chiamato alle urne. Salvo diverse sorprese, i candidati per la fascia tricolore da primo cittadino, sono tre. Sabato 4 Settembre entro le ore 12:00 scadranno i termini per la presentazione delle liste con i candidati afferenti.

I contenuti e le proposte al vaglio dei cittadini, saranno resi noti nei prossimi giorni.

La quadra sopraggiunge, stando alle fonti dei candidati impegnati con la Dottoressa Aruta, alla luce di un contesto che necessita di un totale rinnovo. Diverse dovranno essere le azioni di governo a più riprese atte a riabilitare totalmente la macchina comunale e allo stesso tempo ripristinare e implementare i servizi necessari alla vivibilità del cittadino. Il primo step ,in ogni caso, restano le urne. Si augura pertanto un grande “in bocca al lupo” alla neo Candidata.