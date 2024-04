ELEZIONI AMMINISTRATIVE A CASTEL VOLTURNO, ZANNINI BOCCIA LUIGI PETRELLA.

“A Castel Volturno siamo e restiamo alternativi a Luigi Petrella. Una brava persona, sicuramente,

ma totalmente fallimentare nella conduzione politica dell’amministrazione comunale oltre che

improduttivo per la città. Luigi Petrella, alla fine dell’anno scorso, ha deciso di mandare a casa il

suo migliore assessore, ovvero Pasquale Marrandino, per sostituirlo con una persona calata dall’alto

e nemmeno di Castel Volturno. Sempre Luigi Petrella ha, poi, organizzato una mozione di sfiducia

per defenestrare l’allora presidente del Consiglio, Giulio Natale, espressione, peraltro, di un partito

nazionale, qual è Forza Italia, che non meritava di essere trattato in questo modo, anche in ragione

dell’ottimo operato sin lì tenuto e in ragione dell’apporto determinante offerto in campagna

elettorale. A Castel Volturno si sente forte la voglia di cambiamento e Marrandino ne potrà essere

l’interprete anche grazie ad una qualificata e rappresentativa coalizione civica, moderata e di centro,

che lo sostiene con lealtà e determinazione.

Per me Marrandino è in pole position per diventare il nuovo Sindaco di Castel Volturno.

Intanto faccio il mio in bocca al lupo ai candidati tutti e, in particolare, ad Anastasia Petrella e a

Cesare Diana che si propongono, al pari di Marrandino, come alternativi a Luigi Petrella.

Per quanto ci riguarda ogni discorso di alleanze, anche in vista del ballottaggio, sarà possibile solo

tra Marrandino, Anastasia Petrella e Cesare Diana, indipendentemente da quello che saranno i

rispettivi posizionamenti che solo le urne potranno rivelare”.

Lo dichiara il consigliere regionale Giovanni Zannini, Presidente della VII Commissione

permanente Ambiente, Energia e Protezione Civile del Consiglio regionale della Campania.