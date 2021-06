Elezioni amministrative Caserta. Santillo incontra Marino. Gli attivisti casertani vogliono saperne di più

In questi ultimi giorni, da alcuni articoli, abbiamo appreso con molto stupore che il M5S ha incontrato il Sindaco Carlo Marino a cena per parlare delle elezioni Comunali Casertane.

In attesa che si facciano delle comunicazioni pubbliche su quanto riportato dalla stampa per chiarire se sia veritiera la narrazione di quegli articoli, e sulla possibilità che il Movimento Cinque Stelle presenti o no il proprio simbolo alle elezioni, noi attivisti di Caserta vogliamo rappresentare alla cittadinanza ciò che ci risulta rispetto alle elezioni Casertane e a un percorso che va avanti da mesi.

Noi attivisti Casertani da mesi abbiamo intrapreso un percorso pubblico di partecipazione della cittadinanza

per la stesura del programma condiviso per le prossime elezioni.

A questo percorso hanno partecipato anche i parlamentari della provincia di Caserta, e durante le riunioni è emersa nettamente la volontà della base e della maggior parte dei parlamentari di non poter nemmeno ipotizzare alcuna alleanza con il Sindaco uscente Carlo Marino per tantissimi motivi.

Infatti in questi cinque anni, tralasciando per un momento i trascorsi in Forza Italia di Marino, la base ha contrastato ferocemente su tante cose l’azione politica del Sindaco uscente, soprattutto su questioni vitali

per la città come la classificazione a zona F2 (verde pubblico inedificabile) dell’area EX MACRICO e sulla realizzazione del Biodigestore anaerobico nell’area di Ponteselice, contro la quale il Movimento Cinque Stelle si sta battendo da anni con atti parlamentari, atti regionali e addirittura con esposti alla Procura di Santa Maria Capua

Vetere.

Tra l’altro, nel Novembre 2018, il NOE nell’ambito di un’indagine della DDA di Napoli riguardante il settore dei rifiuti, durante una perquisizione a casa, nello studio del Sindaco Marino, e nella sede del Comune, sequestrò computer, hard disk e gli atti e le delibere sul Biodigestore.

E’ da evidenziare anche che nei mesi scorsi, è stato proprio il M5S a favorire l’apertura di un tavolo tra il Movimento Cinque Stelle e altre liste civiche per sondare la possibilità di trovare un candidato unitario, cosa su cui stiamo lavorando ancora con convinzione.

La narrazione giornalistica parla di questo tavolo come un diversivo creato per favorire il sindaco Carlo Marino.

Noi rispetto a questo tavolo con le liste civiche, chiariamo che lo sosteniamo e che siamo pronti a tradurlo in una vera e forte alternativa per i casertani alle prossime elezioni, dove il simbolo del Movimento Cinque Stelle sia presente sulla scheda elettorale, con buona pace di qualcuno che ha tanta paura di questa opzione e che vorrebbe esattamente il contrario.