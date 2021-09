Elezioni Capodrise. Il PSI a sostegno del candidato Sindaco Giuseppe Fattopace

Nella città di Capodrise, paese inferiore a 15000 abitanti, che parteciperà alle imminenti elezioni amministrative per il rinnovo del consiglio comunale, il PSI, guidato da Enzo Maraio, sul canavaggio nazionale, sosterrà il candidato sindaco del centro-sinistra

Dott. Giuseppe Fattopace.

Sostenendo l’intero progetto politico con un proprio rappresentante all’interno della della lista, nella figura di Alessandro Costantino.

La sinergia con il Partito Democratico, già consolidata

in termini nazionali, verrà riportata, dove è possibile,

nelle varie realtà territoriali, perché è ritenuta l’unica strada percorribile per battere le forze antagoniste alla sinistra ed offrire un governo stabile e qualificato ai Comuni.

PSI

Regione Campania

Federazione di Caserta