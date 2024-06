ELEZIONI EUROPEE – MARINO (SINDACO DI CASERTA): “LA COALIZIONE DI MAGGIORANZA IN CITTÀ È AL 60%. OTTIMI I RISULTATI DEI CANDIDATI PD. MOLTO FELICE PER DECARO E PICIERNO”

“Il Partito Democratico nella città di Caserta ha ottenuto un risultato eccellente, facendo

registrare una percentuale pari al 25,76%, ovvero il 3,5% in più rispetto alla media della

Campania e un +1,7% se raffrontato alla media nazionale. Inoltre, un dato ancora più

rilevante è quello che vede al 60% dei consensi le forze che compongono la maggioranza

di governo della città, rispetto al 38% dell’opposizione. Questi numeri eccezionali

premiano la buona amministrazione e testimoniano come i cittadini stiano apprezzando il

lavoro che stiamo svolgendo”. A dichiararlo è il Sindaco di Caserta, Carlo Marino.

“Queste elezioni europee – ha proseguito il primo cittadino del Capoluogo – hanno sancito

anche gli ottimi risultati di Antonio Decaro e Pina Picierno, due personalità di qualità, uno

dei migliori Sindaci d’Italia e la Vicepresidente del Parlamento Europeo. Questi dati fanno

comprendere una volta di più come il Pd abbia una leadership forte, che guida anche il

processo di governo della città. Faccio i complimenti a tutti i 5 eletti del Pd nella

circoscrizione Italia Meridionale: si tratta di figure di prim’ordine. Sono particolarmente

felice per Decaro, che, con il suo exploit, ha dimostrato quanto sia importante

amministrare bene le città. Congratulazioni – ha concluso Marino – anche a Pina Picierno,

una risorsa del territorio casertano, che avrà la possibilità di continuare il proprio lavoro al

Parlamento Europeo”.