Elezioni FIDAL. Eletto il nuovo presidente

ELEZIONI PROVINCIALE FIDAL CASERTA

Angelo Garofalo è il Presidente in carica per il prossimo quadriennio. Per Annamaria Di Blasio i voti espressi sono stati 30

Sabato 13 a San Marcellino comune in provincia di Caserta presso la scuola media statale Leonardo Da Vinci si è riunita l’Assemblea Elettiva Provinciale presieduta dal Consigliere Regionale Giuseppe D’Aponte per eleggere il nuovo Presidente Provinciale della Fidal. Il presidente uscente rimasto in carica per due mandati il prof. Bruno Fabozzi (eletto a febbraio alla Presidenza Regionale) ha salutato i candidati alla presidenza e del consiglio. Ventuno le società avendo diritto al voto, la scelta alla guida per il prossimo quadriennio è caduta su “Angelo Garofalo” (foto) eletto con 214. Il neo Presidente sarà affiancato dai Consiglieri: Ilario Vincenzo Capanna, Loredana Zullo, Patrizio Panico e Francesco Guida. Dopo la proclamazione Angelo Garofalo con voce commossa dalla gioia ha usato parole quasi come una formula di giuramento dichiarando: “Adempierò fedelmente ai doveri di presidente nel pieno rispetto dei principi di imparzialità, al solo scopo del bene dell’Atletica Casertana. Ringrazio il presidente uscente Bruno Fabozzi per la fiducia accordatami e tutte le società sportive che mi hanno scelto.” Poi con parole di soddisfazione si è rivolto ai Consiglieri al termine del discorso li ha salutato dicendo: “Certo che con Voi sarà un fantastico viaggio di soddisfazioni.” Garofalo casertano di Marcianise classe 1972 è un noto commerciante, atleta, tecnico Fidal, fondatore e presidente dell’Atletica Marcianise, con l’aiuto di sua moglie Antonella e altri collaboratori allenano una larga rosa di giovani promesse per lo sport dell’Atletica Leggera.

Questo il comunicato inviatoci.